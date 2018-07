As loucas que fazem parte do bando

Quando Adriana Cury piscou, a rede da Bombonera, o histórico estádio do Boca Juniors, adversário do Corinthians na final da Taça Libertadores deste ano, estava balançando. A bagunça no meio da torcida era tão contagiante que ela perdeu o lance decisivo. Era o gol de Romarinho, aos 40 minutos do 2.º tempo, que parecia sair dos pés de cada um dos milhares de torcedoras e torcedores que estavam ali.

Ver o time ir pela primeira vez à final do tão sonhado campeonato poderia ser a única - e, com certeza, suficiente - recompensa de Adriana. Mas a sua dedicação incondicional ao Corinthians, que a levou a embarcar sozinha para a Argentina, acabou trazendo uma nova paixão a sua vida. "Foi lá que conheci o meu namorado. Estava no ônibus, indo para o estádio, no meio de vários torcedores e a gente acabou ficando junto lá na Bombonera, torcendo", conta a publicitária de 38 anos.

Cinco meses depois, Adriana está se preparando para mais uma saga atrás do Corinthians. A viagem é mais longa e decisiva. É a disputa do título do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. Mas, dessa vez, ela não embarcará sozinha, vai acompanhada do namorado, atrás de uma "família", como os corintianos gostam de dizer, com mais de 20 mil integrantes. Sem medo de estar no meio do "bando", a publicitária tem motivos para se sentir em casa com a Fiel. "Eu me transformo quando vou para o estádio. Eu fico com a torcida e eles cuidam muito das mulheres. Mulher vai na frente, não fica na janela, eles respeitam muito".

Cada vez mais presentes nos estádios brasileiros, as mulheres têm mesmo mostrado que futebol rompe as barreiras do gênero. Por isso, não são poucas as corintianas que estão 'invadindo' o Japão nesses dias que antecedem a estreia da equipe comandada por Tite no Mundial. De salto alto ou de moletom, elas ocupam as arquibancadas e se misturam no meio do "bando de loucos."

E se engana quem pensa que elas estão apenas acompanhando seus pares. "Eu tenho 31 anos e quase 20 de arquibancada, vou a quase todos os jogos. Meu marido é corintiano, mas não é por causa disso, nos conhecemos e já éramos fanáticos. Se ele não for ao jogo, eu vou do mesmo jeito. Eu não dependo dele, nem ele de mim", conta a analista de sistemas Ana Fernanda Simões, que decola para o Japão hoje com o marido e com seu diário, que começou a ser escrito no Campeonato Brasileiro de 2011 e pretende ser um registro de uma conquista histórica para as futuras gerações.

A hora e a vez das filhas. Filha de um pai fanático pelo Corinthians, Karina Twiashchor e suas duas irmãs 'frustraram' as expectativas de quem esperava um garoto para ser companhia no estádio. "Naquela época não tinha ultrassom, era uma caixinha de surpresas, e meu pai sempre levava a chuteira corintiana para pendurar na porta. Como não veio nenhum menino, as três filhas viraram corintianas roxas. E quando a gente cresceu, meu pai sempre falava: 'Olha, você pode arrumar qualquer coisa, namorado, namorada, eu não tenho preconceito, só que tem de ser corintiano. Não me venha para casa com palmeirense ou são-paulino, que não vai entrar.'"

Karina seguiu o conselho e casou duas vezes com corintianos. Nessa questão do amor pelo Corinthians e pelos homens, aliás, Karina e sua amiga, Danielle Saudades, têm uma história curiosa. Sentadas no mesmo sofá, de uma sala repleta de detalhes nas cores preto e branco, elas falam dos preparativos para a viagem que farão ao lado dos maridos e ex-marido. É que Danielle é casada com o ex-companheiro de Karina. O que para muitos poderia ser um problema, para eles é só motivo de festa, principalmente quando a festa é corintiana. Não há ovelha "verde" nessa família que, além dos quatro, inclui dez filhos, frutos dos casamentos passados e atuais. Todos, sem exceção, são "maloqueiros e sofredores", como eles gostam de dizer.

Com mais de 15 camisas do clube na bagagem, Karina e Danielle não abandonam o terço e a medalha de São Jorge. Estão confiantes no título no Japão.