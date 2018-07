Um dia, não muito distante, em alguma “arena”, quando o goleiro bateu um tiro de meta alguém gritou “bicha!” Deve ter sido alguém de uns 70 anos, mais ou menos. Eu, da minha parte, não ouvia essa expressão faz milênios. Coisa do meu tempo de colégio. No entanto, como neste País qualquer coisa pega, sobretudo quando é algo imbecil, mais vozes começaram a gritar a mesma coisa cada vez que o goleiro punha a bola em jogo.

Parecia muito divertido e posso até ouvir risadas idiotas a cada grito. Logo o grito ecoava em todo o País. Ecoou num jogo contra a Bolívia em Natal, e repetido o que ocorrera em Manaus, no jogo contra a Colômbia, atingindo, supõe-se em cheio, a moral do goleiro Ospina.

A ofensa de Natal foi demais para a Fifa, que uniu hipocrisia com vontade de fazer uma caixinha e tascou uma multa na CBF de R$ 83 mil. Um fato sem qualquer importância com reação igualmente medíocre.

Não acredito que essa expressão, fora de uso até pelo desgaste a que foi submetida através dos anos, ofenda mais qualquer pessoa. Passou ao vocabulário como uma palavra que no máximo causa estranheza. Aliás, no capítulo palavrões, tenho ouvido no ar, em plena programação, palavras que fariam de “bicha” expressão amistosa e mesmo requintada, digna do chá das cinco na Academia Brasileira de Letras. E são acolhidas com palmas de franca simpatia.

Justamente quando a permissividade atinge seu auge, vem essa esquisitíssima punição da Fifa. Calculo, portanto, que não é a palavra que conta, mas a vontade de fazer um dinheirinho, só pra não perder o costume, mesmo com quantia insignificante para os padrões da Fifa.

O que é irônico no caso é, também, outra coisa. No fundo se trata do destino dos R$ 83 mil da multa. Certamente vai com a maior naturalidade para o bolso da Fifa. Ocorre que a Fifa não é a suposta vítima da homofobia. A vítima é o Ospina. Por que a grana não vai para ele então? Ninguém fala no goleiro. Por que, aliás, ele, ofendido, não prestou queixa, como fizeram outros jogadores, inclusive aqui no Brasil, com o caso Aranha sendo o mais comentado?

Com certeza ele sequer entendeu o que se passava. Ou alguém foi até lá junto à trave e traduziu a expressão para a rica gíria colombiana? Ou, só para complicar o raciocínio, como exercício: e se Ospina não dá a menor bola para a palavra e sequer a considera um insulto? Vamos admitir que o goleiro da Colômbia seja um tipo excêntrico, que prefere ser notado e que falem dele, seja o que for?

É curioso que ninguém pergunte ao ofendido o que realmente pensa disso tudo. Acho até que algum sindicato de jogadores de futebol do Brasil deveria informar Ospina, em nome da solidariedade de classe pelo menos, que ele, sim, deveria ter o direito de receber os R$ 83 mil. Acho que seria uma boa causa.

Gastei tanto espaço com esse ridículo acontecimento por causa da verdadeira praga de multas que assola este País, talvez o mundo. Há regras, cada vez mais numerosas e inesperadas, que pouco a pouco estão invadindo nosso cotidiano, estabelecendo condições, maneiras de proceder e agir, que nunca pensamos. Os menores gestos dão multa. E, ou não notamos essa epidemia ou parecemos muito contentes com ela.

Só para voltar ao futebol, de novo a Fifa multa a CBF, porque Tite concedeu uma entrevista em local “não oficial”. Valor: R$ 50 mil. E na “arena” do Grêmio, mais um motivo para punição. A filha do hoje treinador Renato Gaúcho entrou no campo, a chamado do pai, para festejar a vitória de seu time, antes de o jogo ter acabado. A multa pode ir de R$ 100 a R$ 100 mil, dependendo de investigações para constatar se a moça festejava sentada no banco de reservas ou se tinha já colocado a ponta do pé no gramado antes do apito fatal.

Observando isso tudo, me ocorre um tipo de multa que posso endossar até com entusiasmo: multa por burrice.