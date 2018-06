Às vésperas da Copa, Coreia do Sul perde amistoso para a Irlanda do Norte

Primeira seleção garantida na Copa do Mundo a entrar em campo neste sábado, a Coreia do Sul decepcionou e perdeu de virada para a Irlanda do Norte, por 2 a 1. Para a alegria dos torcedores em Belfast, a equipe europeia buscou o resultado positivo já nos últimos minutos da partida.

Esta foi a primeira derrota da Coreia desde outubro do ano passado. E a boa fase parecia que seria mantida no início, já que, logo aos seis minutos, Park Joo-Ho deu lançamento perfeito para Kwon Chang-Hoon, que dominou na área e bateu na saída do goleiro.

Treze minutos mais tarde, porém, Kim Min-Jae tentou cortar cruzamento da direita e tocou contra o próprio gol. O empate persistiu até os 40 minutos do segundo tempo, quando Paul Smyth recebeu de Conor Washington na área, cortou o marcador e bateu para a rede.

A Irlanda do Norte volta a enfrentar uma seleção que está na Copa na terça, quando encara o Panamá, na casa do adversário. No mesmo dia, a Coreia pega a Polônia em Chorzów. O time asiático está no Grupo F do Mundial, ao lado de Alemanha, México e Suécia, adversária da estreia dia 18 de junho, em Nijni Novgorod.