Às vésperas da final da Copa América, Neymar critica brasileiros que torcem para a Argentina

A dois dias da final da Copa América, Neymar usou as redes sociais para criticar os brasileiros que torcem para a Argentina ser campeã do torneio, sábado, quando disputa a final com a seleção brasileira. O camisa 10 usou um palavrão para comentar a torcida pelos rivais.

"Se tem Brasil, eu sou Brasil. E quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar... mas vai para o c******, né", escreveu Neymar. "Só serve para quem está contra", completou.

Leia Também Casemiro pede ajuda coletiva para conter genialidade de Messi

A decisão do governo brasileiro de se disponibilizar a realizar o torneio mesmo com o alto número de casos de covid-19 desagradou parte da população. Nas redes sociais, alguns torcedores declararam apoio à seleção de Lionel Messi como forma de protesto.

Uma das sedes originais da Copa América, a Argentina declinou da realização do evento por causa da piora da pandemia no país. A outra anfitriã, Colômbia, desistiu de receber o torneio por causa da onda de protestos contra o governo de Iván Duque Márquez.

Brasil e Argentina decidem a Copa América neste sábado, às 21h, no Maracanã. Segunda maior campeã do torneio com 15 títulos, a seleção albiceleste tenta vencer a competição após 28 anos. A seleção brasileira é a terceira que mais ergueu a taça, triunfando por nove vezes. A última foi justamente no maior palco do futebol carioca, quando derrotou o Peru por 3 a 1, em 2019.