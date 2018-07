Às vésperas de chegar ao jogo 50 no Botafogo, Neilton comemora 'melhor momento' Depois de se firmar como titular no Botafogo, o atacante Neilton se prepara agora para completar 50 jogos com a camisa alvinegra neste domingo no duelo contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.