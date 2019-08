Às vésperas de clássico, Fábio admite preocupação com má campanha do Cruzeiro

Eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores pelo River Plate na última terça-feira, o Cruzeiro volta à realidade do Campeonato Brasileiro, onde as coisas não estão nada bem para o time. Com 10 pontos, apenas um a mais que o Fluminense, o clube está só uma posição acima da zona de rebaixamento. Essa situação incômoda já ligou o sinal de alerta em todos na Toca da Raposa II há algum tempo, inclusive do goleiro Fábio.

Nesta sexta-feira, às vésperas do clássico contra o Atlético-MG, que será neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o ídolo do clube admitiu, em entrevista coletiva, que os resultados no Brasileirão são preocupantes. A última vitória na competição foi no dia 5 de maio: 2 a 1 sobre o Goiás, em casa, no estádio do Mineirão.

"Acho que dentro do Brasileiro, o torcedor está com total razão de se preocupar porque vê as equipes que também estão jogando outras competições mais à frente, disputando as primeiras colocações. Lógico que a gente tem que analisar o que aconteceu durante a temporada, os jogadores que estavam na pré-temporada e saíram do clube. E, dentro do Brasileiro, concordo que os resultados são preocupantes, o torcedor não enxerga um bom futebol e o resultado é mais difícil de acontecer", disse o goleiro.

Para tentar se recuperar já no clássico, Fábio acredita que o Cruzeiro pode sair com a vitória se entrar concentrado. "O clássico a gente já vivenciou em vários momentos, é sempre um prazer poder disputá-lo. O torcedor gosta, move a cidade, uma rivalidade sadia. Todo mundo quer ganhar. O Independência torna o jogo mais difícil porque o Atlético-MG está mais acostumado a jogar lá, mas a gente já atuou bem mais ao longo desses anos no Independência e nos habituamos a conseguir vitórias. Se estivermos bem focados, concentrados, podemos sair de lá com o resultado positivo".

Como gosta de fazer, o técnico Mano Menezes fechou o treinamento desta sexta-feira na Toca da Raposa II e não deu pistas sobre qual será a escalação cruzeirense. Por conta da partida de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Internacional, na quarta-feira, em Belo Horizonte, alguns jogadores podem ser poupados neste final de semana.

"É difícil falar sobre escalação, temos um jogo super importante na quarta-feira, é uma responsabilidade grande do técnico. Vamos ver quem está melhor, o atleta deve passar ao treinador como está se sentindo. E precisamos do resultado bom no Brasileiro, voltar a vencer. Vamos ver o que o Mano vai colocar em prática para a gente estar forte para encarar o clássico", completou Fábio.