Às vésperas de clássico, Thiago Galhardo diz que Vasco já 'virou a página'

A doída derrota em casa na estreia da Libertadores, para a Universidad do Chile, já foi esquecida pelo Vasco. Pelo menos foi o que garantiu o meia Thiago Galhardo nesta quinta-feira. O jogador afirmou que o time "não tem motivo para abaixar a cabeça" e vai entrar motivado para encarar o clássico com o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela última rodada da Taça Rio.

+ Confira a classificação da Taça Rio

"O nosso ânimo para o clássico está lá em cima. Sabíamos que a Libertadores não seria fácil, nosso grupo não é fácil, possui inúmeras equipes de tradição. Dizem que o Vasco é o time da virada, então nós acreditamos nisso. Não temos motivo para abaixar a cabeça. Ainda estamos nos recuperando do resultado, mas a página já está virada. Estamos completamente focados nesse clássico contra o Botafogo", declarou.

Thiago considerou que a forma que o Vasco entrar em campo para o confronto pode ser fundamental e cobrou bastante atenção de seus companheiros. "É o tipo de partida que se decide no detalhe. Vamos procurar fazer o melhor para fazermos uma grande apresentação", projetou.

Com dez pontos e na liderança do Grupo B, o Vasco precisa da vitória para se classificar às semifinais sem depender de nenhum outro resultado. Mesmo assim, alguns nomes podem ser poupados, até pela virose que atingiu boa parte do elenco e minou as condições físicas dos jogadores antes mesmo do duelo com a Universidad de Chile.

"O Zé (Ricardo) ainda não comentou nada conosco sobre a escalação. Como vocês puderam ver, o treinamento de hoje foi mais um regenerativo do jogo e ele não deu pistas de quem deve começar jogando. Ainda estamos em processo de recuperação. A partir de amanhã é que ele deve. Espero que todo mundo esteja à disposição para ele ter opções", disse Thiago Galhardo.