Às vésperas de eleição interna, Grêmio lança Centro de Treinamento

PORTO ALEGRE - Confiando na experiência do técnico Vanderlei Luxemburgo e do preparador físico Paulo Paixão, o Grêmio apresentou na manhã desta terça-feira, em Porto Alegre, o projeto para a construção do seu centro de treinamento para o futebol profissional. O evento acontece uma semana e meia antes da eleição presidencial do clube.

Candidato à reeleição, Paulo Odone foi o responsável por apresentar o projeto do CT, que ficará, assim como o do Internacional, nas margens do Rio Guaiba. "Quando iniciamos a construção da Arena Grêmio, imediatamente analisamos os terrenos próximos visando à viabilidade da construção de um CT. Encontramos esta área preciosa que não estava sendo utilizada. Arena e CT se completam dando uma enorme autonomia ao clube", explicou o dirigente.

As obras de terraplenagem já começaram em julho e têm como inspiração do CT do Barcelona, visitado por dirigentes tricolores. Luxemburgo e Paixão também prestaram consultoria à obra. "O CT receberá investimento de R$ 10 milhões para estruturação da parte física e campos, além de R$ 5 milhões visando a aquisição do que há de mais moderno em equipamentos. Os equipamentos utilizados no Olímpico serão destinados para o uso das categorias de base", salientou Cristiano Koehler, executivo geral do Grêmio.

A área de aproximadamente três hectares será construída com investimento oriundos da parceria com a construtora OAS, que constrói a Arena, e recursos próprios do clube. A previsão é de inaugurar o CT em janeiro de 2013.