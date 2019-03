Às vésperas do dérbi, Ponte Preta anuncia atacante da seleção sub-20 do Uruguai

A Ponte Preta surpreendeu e anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Facundo Batista, acabando com a escassez de centroavantes em seu elenco. O jogador da seleção sub-20 do Uruguai vai passar por uma bateria de exames e deve assinar com a equipe campineira até o final da temporada.

De acordo com a Ponte, Batista é apontado como possível substituto de Luis Suárez e Edinson Cavani na seleção celeste. O atacante, de 20 anos, é conhecido por ser bom cabeceador e por jogar também pelos lados de campo. Ele tem 1,82m e chegou a despertar interesse de outros clubes.

Curiosamente, a contratação de Facundo Batista se deu dias antes do dérbi campineiro, tratado como uma "final", muito pela dificuldade da Ponte em conseguir a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe precisará tirar uma diferença de cinco pontos do Red Bull Brasil nas duas últimas rodadas se quiser ir à próxima fase.

Batista deve acompanhar a partida diante do Guarani, sábado, nas tribunas do Moisés Lucarelli. Ele começou a carreira no Defensor, do Uruguai, e vinha atuando pelo Chiasso, da Suíça. Disputou o último Sul-Americano Sub-20 com a camisa da seleção uruguaia.