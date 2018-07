ASA bate América-MG e fica perto de se livrar da degola

Com o resultado, os alagoanos chegaram aos 44 pontos, assumindo a 11.ª posição, 13 a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Guaratinguetá, que ainda entra em campo na rodada. Já o América-MG segue com 50 pontos, na sétima posição, sem mais chances de acesso.

Tentando manter as mínimas chances de acesso à elite do Brasileiro, o América-MG fez pressão durante todo o primeiro tempo e teve, pelo menos, duas chances claras de marcar. Aos 16 minutos, depois de boa trama do ataque pela direita, Ewerthon subiu livre na segunda trave para testar firme. Em cima da linha, o zagueiro Audálio evitou o gol. Nove minutos depois foi a vez de Fábio Júnior. O experiente atacante aproveitou bate-rebate dentro da área e carimbou o travessão de Gilson.

Muito recuado, o ASA dependeu de bolas esticadas ao atacante Lúcio Maranhão - em uma delas, Lúcio Maranhão, o artilheiro do Brasil, levou perigo ao goleiro Neneca.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O time mineiro seguiu pressionando em busca do resultado e até assustou em jogada de Rodriguinho, que parou no travessão de Gilson. O ASA, porém, foi quem conseguiu abrir o placar. Aos 20 minutos, Lúcio Maranhão, sempre ele, subiu mais que a defesa mineira e desviou, de cabeça, cobrança de escanteio de Didira.

Pela 35.ª rodada, os dois times voltam a campo na próxima terça, quando a Série B terá rodada completa. Enquanto o ASA encara o Guarani, às 19h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o América-MG visita o Vitória, às 21h50, no estádio Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 x 1 ASA

AMÉRICA-MG - Neneca; Patrick (Silas), Gabriel Santos, Dirceu e Pará; Dudu, Leandro Ferreira, Marquinhos Pará (Geovanni) e Rodriguinho; Fábio Júnior e Ewerthon (Adeílson). Técnico: Mauro Fernandes.

ASA - Gilson; Audálio, Fabiano e Walisson; Osmar, Lucas (Geovani), Cal, Didira e Chiquinho Baiano (Thallyson); Alexsandro (Valdívia) e Lúcio Maranhão. Técnico: Nedo Xavier.

GOL - Lúcio Maranhão, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Júnior (América-MG); Lucas e Thallyson (ASA).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).