ASA bate Ceará e Lúcio Maranhão vira goleador do Brasil

Com o resultado positivo, o time alagoano subiu para o 11.º lugar, com 40 pontos, 12 na frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Bragantino, que entra em campo neste sábado diante do ABC. Já o Ceará praticamente deu adeus às chances de acesso. O time segue na oitava posição, com 45 pontos, mantendo a diferença superior a dez pontos do G4 - a zona de classificação.

Apesar da boa chance criada pelo ASA logo aos seis minutos em cabeçada de Rogério Maranhão, que exigiu boa defesa de Dionathan, ASA e Ceará fizeram um primeiro tempo bastante disputado e sem muitas chances de gol. Os visitantes tinham mais posse de bola, mas não conseguiam transformar isso em gol.

Apostando nas bolas esticadas para o atacante Lúcio Maranhão, os alagoanos se deram melhor aos 47 minutos, quando o camisa 9 arrancou pelo lado esquerdo e bateu cruzado. O meia Didira antecipou o goleiro do Ceará e desviou com o bico da chuteira para o gol.

Vendo que a derrota praticamente eliminaria a equipe da briga pelo acesso, o Ceará foi para cima nos minutos iniciais da segunda etapa e quase empatou em falha da defesa do ASA após cobrança de falta de Leandro Chaves. O troco dos alagoanos, porém, foi fulminante.

Alexsandro arrancou pelo lado esquerdo e foi derrubado por Apodi dentro da área. Pênalti. Na cobrança da penalidade máxima, Lúcio Maranhão mostrou toda tranquilidade e deslocou o goleiro Dionantan, que pulou no canto oposto. O atacante chegou ao seu 39.º gol na temporada e ultrapassou Neto Baiano na artilharia do Brasil.

Valente, o Ceará seguiu no ataque tentando diminuir, mas parou na boa atuação do goleiro Gilson, que pelo menos três vezes impediu que os visitantes voltassem ao jogo. O ASA ainda marcou mais um em gol contra bizarro. O zagueiro Luizão tentou tirar a bola dentro da área, mas o chutão acabou acertando o volante Leandro Chaves e encobrindo o goleiro do Ceará.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá a 32.ª rodada completa, com dez jogos. Enquanto o ASA visita o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 19h30, o Ceará recebe o Paraná, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 21h50.

FICHA TÉCNICA

ASA 2 x 0 CEARÁ

ASA - Gilson; Audálio, Fabiano e Edson Veneno (Valdívia); Osmar, Cal, Lucas (Jorginho), Didira e Chiquinho Baiano; Rogério Maranhão (Alexsandro) e Lúcio Maranhão. Técnico: Nedo Xavier.

CEARÁ - Dionantan; Apodi, Luizão, Daniel Marques e Márcio Careca; Juca (Leandro Chaves), Eusébio, João Marcos e Magno (Magno Alves); Mota e Itamar (Misael). Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Didira, aos 47 minutos do primeiro tempo; Lúcio Maranhão (pênalti), aos 10, e Leandro Chaves (contra), aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chiquinho Baiano e Lúcio Maranhão (ASA); Mota, Juca, Itamar, Luizão e Daniel Marques (Ceará).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 21.325,00.

PÚBLICO - 6.420 pagantes.

LOCAL - Estádio Coaracy da Matta, em Arapiraca (AL).