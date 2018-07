ASA bate Figueirense por 3 a 1 e se afasta da zona da degola da Série B

ARAPIRACA (AL) - O ASA conquistou uma importante vitória nesta terça-feira jogando no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), pela 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa bateu o Figueirense por 3 a 1 - com gols de Lúcio Maranhão, Tiago Garça e Elionar Bombinha. Maylson diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, o ASA chegou aos 22 pontos, ocupando a 12.ª posição na tabela de classificação e se afastando ainda mais da zona do rebaixamento. O Figueirense, por sua vez, segue com 26 pontos, na oitava colocação, cada vez mais longe dos quatro primeiros.

O time alagoano abriu o placar no primeiro tempo. O zagueiro Tiago Garça bateu falta com força e o goleiro Neneca deu rebote. Lúcio Maranhão estava bem posicionado e completou para o fundo do gol. Na segunda etapa, logo aos oito minutos, em nova cobrança de falta o zagueiro bateu direto para o gol novamente e conseguiu acertar o canto direito do goleiro adversário, ampliando o placar.

O Figueirense chegou a diminuir aos 37 minutos da etapa final, também em cobrança de falta. O goleiro Gilson saiu mal para cortar o cruzamento e a bola sobrou para o volante Maylson empurrar para o gol. Mas a resposta do ASA foi imediata. Apenas três minutos depois, em cobrança de escanteio, o atacante Elionar Bombinha subiu e cabeceou para o gol, dando números finais ao jogo.

Os dois times voltam a entrar em campo na próxima terça, pela 19.ª rodada. Primeiro, o Figueirense enfrenta o Bragantino às 19h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Mais tarde, às 21h50, o ASA vai até São Caetano do Sul (SP) para enfrentar o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella.

ASA 3 x 1 FIGUEIRENSE

ASA - Gilson; Maicon, Tiago Garça, Samuel e Chiquinho Baiano; Jorginho (Djair), Fabiano, Glaybson e Didira (Kleiton Domingues); Elionar Bombinha e Lúcio Maranhão (Wanderson). Técnico: Leandro Campos.

FIGUEIRENSE - Neneca; William, Douglas Marques, Guti e Henrique Miranda; Luan, Maylson, Tinga (Lucas Sotero) e Tchô (Botti); Ricardo Bueno (Pablo) e Rafael Costa. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOLS - Lúcio Maranhão, aos 43 minutos do primeiro tempo; Tiago Garça, aos 8, Maylson, aos 37, e Elionar Bombinha, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel, Tiago Garça, Glaybson, Djair e Wanderson (ASA); Ricardo Bueno e Maylson (FIGUEIRENSE).

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).