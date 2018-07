ASA e Botafogo-SP vencem e encostam nos líderes da Série C do Brasileiro

A 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - só vai terminar nesta segunda-feira, mas os resultados até o momento deixaram a briga por vagas na segunda fase bastante equilibrada. A disputa mais acirrada está no Grupo A, com Botafogo-PB e ASA-AL tendo os mesmos 23 pontos na liderança. No Grupo B, o Botafogo-SP encostou no líder Guarani-SP.

O ASA aproveitou o fator casa para vencer o América-RN por 2 a 0, atingindo os 23 pontos. Só não é líder por ter saldo de gols inferior ao Botafogo-PB: 6 a 2. O Fortaleza-CE, que estava na ponta na rodada anterior, caiu para a quarta colocação com 22 pontos. Perde até o terceiro lugar para o ABC-RN, com a mesma pontuação, por ter menor saldo de gols: 5 a 4.

A briga pela ponta pode ficar ainda mais equilibrada caso o Remo-PA, com 20 pontos, vença o Confiança-SE, em Belém. Chegaria aos 23 pontos e até assumiria a liderança se melhorar seu saldo de gols, no momento de quatro gols. O time sergipano, com 13 pontos, tenta sair da vice-lanterna.

Para fugir da rabeira, o Cuiabá-MT buscou em Pernambuco o empate por 2 a 2 com o Salgueiro-PE, com 17 pontos em sexto lugar. O time do Mato Grosso é o oitavo, com 14.

GRUPO B

Pela manhã, na cidade de Sertãozinho (SP), o Botafogo-SP confirmou o seu favoritismo e goleou o Guaratinguetá-SP por 4 a 0. A vitória deixou o time de Ribeirão Preto (SP) na vice-liderança do Grupo B, com 26 pontos. Encostou no Guarani, com 28, que à noite perdeu para o Boa-MG por 1 a 0, em Varginha (MG). O time mineiro subiu para a terceira posição, com 25 pontos.

A quarta posição ficou com o Ypiranga-RS, que em casa venceu o Tombense-MG por 2 a 1. Os gaúchos têm 22 pontos e uma vitória (7 a 6) a mais do que o Juventude, também com 22 pontos em quinto. Tombense e Mogi Mirim-SP têm 20, seguidos pelo Macaé-RJ com 12, em oitavo. Na zona de degola estão a Portuguesa-SP, também com 12, e o Guaratinguetá com quatro.

Confira a 14.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Portuguesa-SP 1 x 2 Juventude-RS

Mogi Mirim-SP 0 x 0 Macaé-RJ

River-PI 2 x 2 Botafogo-PB

ABC-RN 2 x 1 Fortaleza-CE

Domingo

Guaratinguetá-SP 0 x 4 Botafogo-SP

Ypiranga-RS 2 x 1 Tombense-MG

Salgueiro-PE 2 x 2 Cuiabá-MT

ASA-AL 2 x 0 América-RN

Boa-MG 1 x 0 Guarani-SP

Segunda-feira

Remo-PA x Confiança-SE