ASA e Londrina se classificam e Madureira é rebaixado na Série C; Lusa vence

No total já são cinco times classificados - Fortaleza, ASA, Vila Nova, Londrina e Tupi, e só faltam três vagas a serem preenchidas. De outro lado, três times já enterraram os pés na Série D: Icasa, Caxias e Madureira. Só falta definir o segundo rebaixado no Grupo A, entre Águia, com 15; Cuiabá com 16 e Salgueiro com 19 pontos.

GRUPO A - O ASA confirmou sua vaga em Juazeiro do Norte (CE), no interior cearense, onde fez 3 a 1 em cima do rebaixado Icasa, com apenas sete pontos. O time de Arapiraca (AL) assumiu a vice-liderança, com 32 pontos, atrás do Fortaleza, com 33, porque à noite empatou com o Botafogo, por 2 a 2, em João Pessoa (PB), no estádio Almeidão. O time paraibano, com 23 pontos, em sexto lugar, está eliminado.

Já o Águia, em Marabá (PA), ganhou sobrevida ao vencer o Cuiabá por 3 a 1. Dois jogos fecham a rodada nesta segunda-feira. Num deles, o América de Natal, quarto, com 26 pontos, pode antecipar a quarta vaga se vencer o Confiança, com 25, em Aracaju (SE). No outro duelo do dia, o Vila Nova-GO, em Goiânia, encara o Salgueiro, com 19 pontos, e precisando do empate para não correr mais risco de queda.

GRUPO B - No duelo dos melhores times, no norte do Paraná, o Londrina venceu o Tupi, de Juiz de Fora (MG), por 3 a 0. Com isso assumiu a liderança, com 31 pontos e carimbou a sua vaga. O Tupi, com 30 pontos, já estava garantido.

A terceira vaga ficou mais perto da Portuguesa, que passou à terceira posição, com 27 pontos, após vencer o Caxias, por 2 a 1, em Caxias do Sul (RS), no Estádio Centenário. A briga deve ficar concentrada pela quarta vaga porque três times somam os mesmos 26 pontos separados apenas pelo saldo de gols: Brasil, com oito, em quarto lugar; Juventude, com seis, e Guarani com quatro.

O Guaratinguetá se livrou do rebaixamento ao golear o Madureira por 5 a 0, no Vale do Paraíba. Ficou com 16 pontos, em oitavo lugar, contra 13 do time carioca, que tem menos vitórias: 4 a 1. Ele fará companhia ao Caxias, com oito pontos, e que é o único time que não venceu na temporada.

Confira os jogos da 17.ª rodada:

Sábado

Tombense-MG 0 x 0 Juventude-RS

Brasil-RS 1 x 2 Guarani-SP

Domingo

Caxias-RS 1 x 2 Portuguesa-SP

Guaratinguetá 5 x 0 Madureira-RJ

Águia-PA 3 x 1 Cuiabá-MT

Icasa-CE 1 x 3 ASA-AL

Londrina-PR 3 x 0 Tupi-MG

Botafogo-PB 2 x 2 Fortaleza-CE

Segunda-feira

20h30

Confiança-SE x América-RN

Vila Nova-GO x Salgueiro-PE