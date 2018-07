ASA faz 4 a 3 no ABC e mantém invencibilidade em casa

Desta maneira, o ASA chegou aos 21 pontos - 19 pontos conquistados como mandante - e já aparece provisoriamente na sétima colocação, se aproximando do G-4, grupo de acesso. Por outro lado, o ABC perde a oportunidade de entrar na zona de acesso à elite de 2012 e, com 22 pontos, ocupa atualmente a sexta posição, uma acima do time alagoano.

O primeiro tempo foi de tirar o fôlego. O ASA começou melhor e obrigou o goleiro Wellington a trabalhar. Apesar de boas defesas, o arqueiro do ABC nada pôde fazer quando Marielson recebeu passe dentro da área e tocou colocado para abrir o placar.

Mesmo em desvantagem, o ABC foi ao ataque e, em dois minutos, virou o placar. Aos 27, Éderson recebeu de Cascata e tocou na saída de Gilson para empatar. No lance seguinte, Malaquias avançou em velocidade, invadiu a área e bateu rasteiro para fazer o segundo gol potiguar. O ASA ainda chegou a novo empate. Aos 38 minutos, Raul recebeu passe de Didira, driblou o goleiro Wellington e tocou para o gol vazio: 2 a 2.

No segundo tempo, os times continuaram com o instinto ofensivo. O ABC levou somente cinco minutos para ficar novamente na frente do placar. Pio recebe passe de Éderson e chutou na saída do goleiro Gilson para recolocar o ABC em vantagem: 3 a 2.

O gol fez o ASA acordar e o empate veio aos 12 minutos. Didira recebeu dentro da área e foi deslocado por Nego. O árbitro assinalou a penalidade máxima. Raul cobrou o pênalti no canto direito e o goleiro Wellington foi para o esquerdo. O time alagoano permaneceu no ataque e chegou ao quarto gol. Aos 27, André Nunes ficou com o rebote dentro da área e mandou para o gol: 4 a 3 ASA.

Agora, pela 15.ª rodada, o ASA-AL volta a campo na próxima sexta-feira, às 21 horas, quando joga diante do Náutico, em Recife. O ABC joga em casa no sábado, também às 21 horas, contra o Icasa, em Natal.

FICHA TÉCNICA:

ASA-AL 4 x 3 ABC-RN

ASA-AL - Gilson; Toninho, Tiago Alves e Ferreira (André Nunes); Raulen, Marielson (Cal), Marcelo Costa (Vitinha), Didira, Raul e Chiquinho; Reinaldo Alagoano. Técnico - Vica.

ABC-RN - Wellington; Nego, Irineu, Alessandro Lopes e Kauê; Pio, Marcus Vinícius, Bileu e Cascata; Malaquias e Éderson (Geilson). Técnico - Leandro Campos.

Gols - Marielson, aos 21, Éderson, aos 27, Malaquias, aos 28, e Raul, aos 38 minutos do primeiro tempo. Pio, aos 5, Raul, aos 12, e André Nunes, aos 27 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Jean Pierre Gonçalves Lima-RS

Cartões amarelos - Alessandro Lopes, Bileu, Tiago Alves e Cal.

Renda - R$ 45.790,00.

Público - 4.344 pagantes.

Local - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.