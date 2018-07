ASA goleia ABC por 4 a 0 em casa e reage na Série B

ARAPIRACA - O ASA goleou o ABC por 4 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, no interior alagoano, pela abertura da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos nove jogos que se enfrentaram na divisão, o ASA nunca perdeu, com quatro vitórias e cinco empates.

Na tabela de classificação, após sofrer derrotas fora de casa para Avaí, por 2 a 0, e Guaratinguetá, por 2 a 1, o ASA aparece com 19 pontos, no provisório 13º lugar. O ABC, que vinha de vitória em Natal, por 3 a 2, sobre o Figueirense, continua com 11 pontos, na lanterna.

Disposto a se reabilitar diante de sua torcida, o ASA saiu em cima do adversário e abriu o placar aos cinco minutos. Valdivia desceu pela direita e cruzou para a área, onde Elionar Bombinha se antecipou a Flávio Boaventura e desviou para as redes. Este gol rápido desmontou o esquema defensivo armado por Roberto Fernandes, do ABC, com três zagueiros e três volantes.

O técnico Fernandes se viu obrigado a tirar o zagueiro Vinícius para a entrada do atacante Felipe Alves. A situação do ABC, porém, piorou aos 26 minutos quando Alexandre fez uma falta por trás em Valdívia e foi expulso, deixando o time potiguar com um jogador a menos.

Por isso, o time da casa continuou mandando no jogo e ampliou o placar nos acréscimos. Chiquinho Baiano, do lado esquerdo, fez o levantamento para a área e o zagueiro Micael apareceu no primeiro pau para desviar de cabeça, aos 47 minutos.

Na volta do segundo tempo, Fernandes se fechou, tirando o atacante Alvinho para a entrada do zagueiro Mael. Mas não adiantou muito porque o time alagoano continuou melhor e fez mais dois gols. Aos oito minutos, quase na linha da grande área, Wanderson soltou a bomba.

A bola tocou nas mãos do goleiro Lopes, mas entrou no ângulo. Aos 21 minutos, Jeferson Maranhense invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou forte. O goleiro Lopes rebateu e Valdivia, livre na pequena área, completou para as redes.

Depois disso, o ASA ainda continuou no ataque e criou mais três ou quatro chances reais para ampliar. A goleada de 4 a 0, portanto, ficou barato.

Na próxima rodada, o ASA joga de novo em casa, desta vez diante do Figueirense, no dia 27. Três dias depois, o ABC vai atuar novamente longe de sua torcida, contra o Avaí, em Florianópolis.

ASA 4 X 0 ABC

ASA - Gilson; Micael, Samuel e Fabiano (Tiago Garça); Maicon, Jorginho, Glaybson (Kleyton Domingues), Valdivia e Chiquinho Baiano; Wanderson (Jeferson Maranhense) e Elionar Bombinha. Técnico: Leandro Campos.

ABC - Lopes; Flávio Boaventura, Leandro Cardoso e Vinícius (Felipe Alves); Guto, Leandro Santos, Bileu, Rodrigo Silva e Alexandre; Rodrigo Santos (Pingo) e Alvinho (Mael). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Elionar Bombinha, aos 5, e Micael, aos 47 minutos tempo. Wanderson, aos 8, e Valdivia, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Santos (ABC); Wanderson, Fabiano e Micael (ASA).

CARTÃO VERMELHO - Alexandre (ABC).

ÁRBITRO - Valdicleuson Silva da Costa (AP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).