ASA goleia o Sport por 4 a 1 e vence primeira na Série B O ASA não tomou conhecimento do Sport e na tarde deste sábado, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, goleou o time pernambucano por 4 a 1. Esta foi a primeira vitória da equipe alagoana na Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o ASA chegou aos quatro pontos, provisoriamente na décima colocação. O Sport fica em 18.º, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto em três jogos.