ASA se reabilita e ganha do Americana em Arapiraca

Agora, com três pontos somados, o ASA deixa a lanterna e pula provisoriamente para o sétimo lugar - ainda precisa esperar o complemento da rodada, que terá jogos na sexta-feira e no sábado. Já o Americana segue sem vencer na Série B e fica na 15ª posição, com apenas um ponto.

O jogo começou em ritmo acelerado, com os dois times criando boas chances de gol. Aos 23 minutos, o time da casa chegou a balançar as redes, mas o gol não valeu. Marielson pegou sobra de bola dentro da área e desviou para o fundo do gol, mas foi marcado impedimento.

No segundo tempo, o ASA saiu na frente aos 16 minutos. Vitinha cruzou da direita e Didira, livre de marcação, completou para as redes. O Americana não desistiu e empatou o jogo aos 23, quando Rafael Chorão soltou um forte chute da intermediária e marcou um belo gol.

Mas a alegria dos visitantes durou pouco. Dois minutos mais tarde, o ASA voltou a marcar. No lance, o lateral Sérgio Bueno recebeu pela direita, avançou e bateu forte. A bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Jaílson, definindo a vitória por 2 a 1.

Na próxima rodada da Série B, o ASA vai até Goiânia, em 3 de junho, para enfrentar o Goiás. Já o Americana recebe o Paraná no dia seguinte.

FICHA TÉCNICA:

ASA 2 x 1 Americana

ASA - Tutti; Leandro Cardoso, Toninho e Thiago Alves; Sérgio Bueno, Marcelo Costa, Galliardo, Marielson (Didira), Raul (Vitinha) e Maurin; Alexsandro (Anderson Santos). Técnico - Vica.

Americana - Jaílson; Paulo Sérgio, Thiago Gomes, Jorge Luiz e Magal (Diego Dedoné); Alê, Léo Silva, Júlio César (Rafinha Costa) e Fumagalli (Rafael Chorão); Lúcio Flávio e André Luiz. Técnico - Toninho Cecílio.

Gols - Didira, aos 16, Rafael Chorão, aos 23, e Sérgio Bueno, aos 25 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marielson Alves Silva (BA).

Cartões amarelos - André Luiz, Galiardo, Sérgio Bueno e Alê.

Cartão vermelho - Alê.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).