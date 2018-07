ASA supera o Cuiabá e assume a liderança do Grupo A da Série C

O time de Campinas, porém, vai fechar a rodada nesta segunda-feira à noite, a partir das 20 horas, contra a Portuguesa, no Canindé, em São Paulo, podendo reassumir a liderança.

GRUPO A - No Grupo A, o ASA fez a lição de casa ao superar o Cuiabá, por 1 a 0. O time alagoano se aproveitou o empate do Fortaleza, por 1 a 1, com o Salgueiro, no interior de Pernambuco, para assumir a primeira colocação da chave.

O time cearense é o vice-líder com 11 pontos, superando o Botafogo-PB, o terceiro, pelo saldo de gols: 6 a 3. O Remo completa o G4, a zona de classificação para a próxima fase, com nove pontos, ficando à frente do Salgueiro pelo saldo de gols: 2 a 1. Depois aparecem os clubes potiguares: o ABC com oito e o América com sete.

No duelo dos piores times, mesmo atuando em Teresina, no Piauí, o River perdeu para o Confiança, por 2 a 1, ficando na lanterna com apenas dois pontos. O Confiança ainda é penúltimo colocado, com cinco pontos, igual ao Cuiabá em pontos, mas fora da zona de descenso pelo saldo de gols: -1 a -6.

EMPATES - Três empates aconteceram pelo Grupo B. De manhã, no Estádio Santa Cruz, o Botafogo sofreu para empatar com o Juventude, por 1 a 1. A surpresa ficou para o primeiro ponto conquistado pelo lanterna Guaratinguetá que empatou, por 2 a 2 com a Tombense, em Limeira.

Em Varginha, Boa e Mogi Mirim ficaram no 1 a 1. O único a vencer foi o Ypiranga, de Erechim que fez 2 a 0 sobre o Macaé, o vice-lanterna com três pontos, só na frente do Guaratinguetá.

Na briga pela classificação, a disputa está bastante equilibrada. Atrás de Botafogo e Guarani, ambos com 13 pontos, estão Ypiranga e Tombense, com 10 pontos cada. O time gaúcho fica em terceiro lugar por ter mais vitórias: 3 a 2. O Mogi Mirim é o quinto, com nove, o Boa é o sexto, com oito, e a Portuguesa é a sétima, com sete. Na luta contra o descenso aparece o Juventude, com cinco pontos, em oitavo lugar.

Confira os jogos da sexta rodada da Série C:

Sábado

Remo 1 x 1 ABC-RN

América-RN 1 x 1 Botafogo-PB

Domingo

Botafogo-SP 1 x 1 Juventude

Guaratinguetá 2 x 2 Tombense

Ypiranga-RS 2 x 0 Macaé

Boa 1 x 1 Mogi Mirim

ASA 1 x 0 Cuiabá

River-PI 1 x 2 Confiança-SE

Salgueiro-PE 1 x 1 Fortaleza

Segunda-feira

20h - Portuguesa x Guarani