ASA surpreende e ganha do Ipatinga fora de casa Ainda não foi desta vez que o Ipatinga somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, mesmo atuando no estádio Ipatingão, no interior mineiro, perdeu para o ASA por 2 a 1, pela quarta rodada. Com a derrota, o técnico Gilson Kleina balança no cargo e corre o risco de ser demitido.