ASA surpreende, vence Coritiba no Couto Pereira e avança na Copa do Brasil

A Copa do Brasil é conhecida por proporcionar chances aos times menos badalados do futebol do País de surpreenderem as equipes mais tradicionais. E isso aconteceu na noite desta quinta-feira. Jogando no Couto Pereira pela segunda fase da competição, o ASA derrotou o Coritiba por 2 a 0 e avançou à próxima etapa.

Agora, o time alagoano espera o vencedor do confronto entre Paraná e Bahia. Os dois times se enfrentam no próximo sábado, no Durival de Britto, às 16h30. Quem vencer, se classifica. E caso o jogo termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

A partida foi muito equilibrada no primeiro tempo. O jogo ficou muito truncado no meio de campo, com divididas ríspidas e muitas faltas, tanto para o Coritiba, como para o ASA. O time paranaense teve duas chances, enquanto a equipe alagoana só finalizou no lance do gol. Eron, aproveitou a cobrança de escanteio e, sem saltar, mandou de cabeça, no canto de Wilson.

Já na etapa final, o Coritiba foi com tudo ao ataque e deu espaços ao adversário, que acertou uma bola na trave e ainda fez o segundo em uma bela cobrança de falta de Leandro Kível. Sem inspiração para furar a retranca adversária, o Coritiba se despediu precocemente da competição nacional.