ASA vira e continua sem perder na história para o ABC No dia em que completou 97 anos de existência, o ABC recebeu um presente de grego. Nesta sexta-feira, o time potiguar perdeu para o ASA por 3 a 1, de virada, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.