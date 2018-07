Ascensão de garotos da base empolga Victor Luis no Palmeiras

Desde a chegada do técnico Ricardo Gareca ao Palmeiras, os garotos oriundos das categorias de base parecem ganhar mais espaço. Do time comandado por Dorival Júnior, João Pedro e Victor Luis são titulares absolutos e o treinador ainda tem Nathan, Gabriel Dias e Renato, que são usados frequentemente. Sem contar os goleiros Deola e Fábio. Tanto espaço para a base é motivo de comemoração para Victor Luis.

"Estamos dando a resposta que todos queriam dentro de campo. E pretendemos continuar assim: ajudando o Palmeiras", disse o lateral-esquerdo de 21 anos, que atualmente tem atuado como volante.

Atuar em uma nova posição, aliás, tem sido uma experiência agradável para o garoto. "Quando fiz a primeira partida como volante, o Dorival me disse que era para eu dar mais consistência e liberdade para quem estava à minha frente", explicou o jogador.

Com Victor Luis entre os titulares, Dorival Júnior tem o treino desta quinta e sexta-feira para definir o time que enfrenta o Santos, domingo, no Pacaembu. Para ter maior privacidade, o treinador resolveu fechar as atividades nos dois dias e a imprensa só terá acesso ao CT para fazer as entrevistas coletivas e assistir aos primeiros dez minutos de treinamento.