Asenjo pega pênalti nos acréscimos e Villarreal vence

BARCELONA - Depois de duas derrotas seguidas, o Villarreal reencontrou o caminho da vitória nesta segunda-feira, no fechamento da 25.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a ajuda decisiva do goleiro Sergio Asenjo, ganhou do Espanyol, em plena Barcelona, por 2 a 1, voltando à briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

No Cornellà-El Prat, o Villarreal saiu na frente com Moisés, aos 36 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 4, Perbet ampliou para os visitantes. A 12 minutos do fim, Córdoba descontou. Aos 45, Gabriel Paulista, ex-Vitória, colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que Sergio García bateu para a defesa de Asenjo.

Com 46 pontos, o Villarreal ocupa a quinta colocação, colado no rival que está à sua frente, o Athletic de Bilbao, que tem 47. A Real Sociedad havia encostado, com 43, depois de ganhar do Barcelona no sábado. Já o Espanyol segue no 10.º lugar, com 32.