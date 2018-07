Asensio marca no início e no fim e salva Real Madrid de derrota para o Valencia

Em grande fase como uma das principais promessas do Real Madrid, o meia-atacante Marco Asensio deu mais uma demonstração da boa fase que vive ao ser o autor dos dois gols do time no empate por 2 a 2 com o Valencia, neste domingo à noite, no estádio Santiago Bernabéu, onde balançou as redes no início e no fim para salvar o time comandado por Zinedine Zidane no confronto que fechou a segunda rodada do Campeonato Espanhol.

O jovem de apenas 21 anos de idade, que vem ajudando a equipe madrilenha a conquistar títulos em série nos últimos meses com suas boas atuações, desta vez começou a brilhar aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois de boa jogada individual, ele abriu o placar do confronto ao acertar belo chute colocado de fora da área, a um passo da meia-lua, no canto direito baixo do goleiro brasileiro Neto.

O Valencia, porém, não deixou se abalar pelo favoritismo dos atuais campeões nacionais e europeus e empatou a partida já aos 18 minutos, quando Carlos Soler recebeu um cruzamento da esquerda e desviou a bola para as redes fora do alcance de Keylor Navas.

Na etapa final, por sua vez, o que era tido como improvável acabou acontecendo com a virada no placar conquistada pelos visitantes. Estreando pela camisa do valenciana após ter sido emprestado pela Inter de Milão, o volante francês Geoffrey Kondogbia aproveitou uma bola rolada de trás pelo atacante Rodrigo e bateu de primeira para fazer 2 a 1.

O Real, que vinha desperdiçando muitas chances de marcar em uma noite infeliz do atacante francês Benzema, conseguiu se salvar da derrota aos 38 minutos. E com mais um belo gol de Asensio. Em cobrança de falta da direita com a bola posicionada bem próxima à grande área, ele acertou novo chute colocado no canto direito de Neto, que desta vez foi pego no contrapé quando saía para proteger o outro canto.

Asensio, por sua vez, foi o escolhido para substituir o suspenso Cristiano Ronaldo, fora do time desde quando foi punido por uma agressão ao árbitro do duelo de ida da final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona, no Camp Nou.

E o empate deste domingo deixou o Real na quinta posição do Espanhol, com quatro pontos, enquanto o Valencia, com a mesma pontuação, está rigorosamente empatado com Girona e Levante na sexta colocação.

Por causa da pausa provocada pelas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Real Madrid só voltará a jogar pelo Espanhol no dia 9 de setembro, quando enfrenta o Levante, novamente em casa. Já o Valencia atuará no mesmo dia contra o Atletico Madrid, também como mandante.