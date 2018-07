Ashley Cole anuncia saída do Chelsea após oito anos

LONDRES - Depois de ficar de fora da convocação da seleção inglesa para a Copa do Mundo, o lateral Ashley Cole também deve deixar o clube pelo qual atua. Com contrato chegando ao fim, ele revelou que não vai renovar com o Chelsea. O veterano de 33 anos ainda demonstrou certa mágoa com a forma como seu ciclo no time londrino está chegando ao fim.

"Estou pensando nas minhas opções para a próxima temporada com o meu agente e, infelizmente, não parece que o Chelsea será uma delas", escreve o jogador no Twitter, antes de agradecer ao clube. "Obrigado ao Chelsea por fazer meus oito anos lá cheios de prazer para trabalhar. Passamos por muitas coisas, boas e ruins."

Revelado na divisões de base do Arsenal, Cole chegou ao rival Chelsea em uma polêmica transação em 2006, que envolveu a ida de Gallas para o time de Arsène Wenger. No clube de Stamford Bridge, conquistou, entre outras coisas, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e um Campeonato Inglês.

Nos últimos anos, no entanto, teve uma queda vertiginosa de desempenho e chegou a ficar no banco em diversas oportunidades com José Mourinho na temporada passada. "Agora estarei procurando por outra jornada na minha vida e espero que possa ser como minhas outras, cheia de diversão e, claro, de vitórias", comentou.