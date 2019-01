Ashley Cole é anunciado como reforço do Derby County e reencontrará com Lampard

O Derby County anunciou nesta segunda-feira seu novo reforço para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Trata-se de um velho conhecido da torcida inglesa, o lateral-esquerdo Ashley Cole, que aos 38 anos chega para reencontrar com Frank Lampard, atualmente técnico da equipe.

Cole e Lampard escreveram uma longa história no Chelsea, onde atuaram juntos por cerca de oito anos. Ao longo deste período, conquistaram uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, um Campeonato Inglês, quatro Copas da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra.

"Ele é um jogador fantástico, um lateral de qualidade e também traz muita experiência ao vestiário. Eu o conheço muito bem dos tempos do Chelsea e da seleção inglesa e sei o que pode trazer para o grupo. Ashley está em boa forma, o que não me surpreende porque é um excelente profissional. Vai competir por um lugar no time como qualquer jogador", garantiu Lampard.

Cole estava sem clube desde o fim do ano passado, quando foi dispensado pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ao longo da carreira, ele também atuou pelo Arsenal, o Crystal Palace e a Roma, além da seleção inglesa, da qual vestiu a camisa em 107 oportunidades.

"Tive uma conversa com o Frank (Lampard) há um, dois meses. Falamos sobre quão bem o time estava jogando, que seria interessante eu vir. Então, nem pensei. Fico feliz de estar envolvido neste grande ambiente. Espero que possamos alcançar nossos objetivos", comentou o lateral.

Cole assinou contrato somente até o fim da temporada e tentará ajudar o clube a voltar à elite do Campeonato Inglês. Atualmente, o Derby County é o sexto colocado da segunda divisão, posição que o colocaria nos playoffs pela ascensão.