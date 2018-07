Ashley Cole é garantido em jogo após ato de indisciplina

Cole acabou atirando acidentalmente em um estagiário do clube, estudante de ciências do esporte, com uma arma calibre 22. O atleta havia levado o objeto para o treinamento e não percebeu que o mesmo estava carregado. Após o episódio, Ancelotti disse que tomaria "as medidas necessárias", mas nesta segunda confirmou a presença do lateral na partida.

"Ele vai jogar amanhã (terça-feira). Claro que não estamos felizes com o que aconteceu, mas eu falei com ele e ele estava muito desapontado com isso, pediu desculpas. Ele cometeu um erro, foi um acidente e agora obviamente tomamos as medidas necessárias, mas amanhã ele vai jogar e eu acho que estará focado para fazer uma boa partida", declarou o treinador.

A partida diante do Manchester é essencial para as pretensões do Chelsea de conquistar o título inglês. A equipe é quinta colocada da competição, com 45 pontos, enquanto o rival desta terça é o líder, com 60. O United, no entanto, tem uma partida a mais.

Segundo reportagem publicada pelo tabloide inglês New of the World no último domingo, o estágio do Chelsea atingido pelo tiro foi atendido pelos médicos, mas não se feriu gravemente. O uso do rifle 22 na Inglaterra não requer a necessidade de uma licença para sua utilização, mas a polícia local já avisou que irá estudar as reportagens impressas pelo jornal inglês para decidir se irá iniciar uma investigação contra Cole.