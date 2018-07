Ashley Cole sonha com títulos e vida nova na Roma

Novo reforço da Roma, o lateral-esquerdo Ashley Cole foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira e disse na sua chegada ao clube italiano que está ansioso por uma vida nova, após longo período no Chelsea, além de prometer ajudar os atuais vice-campeões nacionais a voltarem a ser campeões na Itália.

Cole assinou um contrato por duas temporadas e recebeu a camisa de número 3. "Eu decidi vir para cá porque eu quero continuar a jogar na Liga dos Campeões", disse. "Estou me juntando a um clube ambicioso, que contratou vários jogadores experientes e estou pronto para lutar pelo meu lugar".

O lateral, de 33 anos, passou as últimas oito temporadas no Chelsea e anteriormente defendeu por seis anos o Arsenal. Ele é o mais famoso jogador inglês a atuar no futebol italiano desde as duas passagens de David Beckham pelo Milan em 2009 e 2010.

"Talvez os jogadores ingleses se sintam em uma zona de conforto na Inglaterra", disse Cole. "É uma grande oportunidade para eu tentar aprender uma língua, cultura e modo de viver diferentes".

O contrato de Cole com o Chelsea se encerrou ao término da última temporada e o jogador garantiu entender que o técnico José Mourinho preferiu seguir uma outra direção. Com isso, o lateral-esquerdo acertou a sua transferência para a Roma.

"Eu sempre tive um bom relacionamento com ele. Eu entendo que ele talvez esteja à procura de outra coisa e que meu tempo no Chelsea tinha chegado ao final", disse. "Assim, eu falei com (o técnico da Roma, Rudi) Garcia e vi o quanto eles me queriam aqui na Roma e agarrei a chance. Espero que possamos fazer algo especial na próxima temporada e ganhar o campeonato".

Sem conquistar o Campeonato Italiano desde 2001, a Roma foi vice no ano passado com um time que contava com Kevin Strootman, Miralem Pjanic, Gervinho e Mattia Destro, além dos longevos Daniele de Rossi e Francesco Totti.

Na última segunda-feira, o clube apresentou o volante Seydou Keita, ex-Barcelona. E há rumores de que a Roma também pode se reforçar com o atacante Samuel Eto''o, fora dos planos do Chelsea.