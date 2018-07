Ashley Cole volta ao Chelsea no jogo de sábado

Titular da seleção inglesa, Ashley Cole chegou a temer até pela sua participação na Copa do Mundo na África do Sul ao sofrer uma fratura no tornozelo esquerdo em fevereiro, que o obrigou a passar por uma cirurgia. Mas ele teve uma recuperação mais rápida do que o previsto pelos médicos e já está à disposição para jogar.

O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Chelsea, revelou nesta sexta-feira que Ashley Cole está "100% recuperado" e que vai ficar como opção no banco de reservas no jogo deste sábado. Assim, com esse importante reforço, o time visita o Tottenham e busca manter a liderança isolada do Campeonato Inglês.