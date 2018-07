Ásia define os primeiros confrontos pelas Eliminatórias da Copa

Os primeiros confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia, foram conhecidos nesta terça-feira, quando a Confederação Asiática de Futebol sorteou os seis confrontos da fase preliminar do seu torneio classificatório, envolvendo as piores seleções ranqueadas do continente.

Os jogos de ida serão disputados no dia 12 de março, quando a Índia vai receber o Nepal, enquanto o Sri Lanka enfrentará em casa o Butão, a 209ª e última colocada no ranking da Fifa. Os outros quatro confrontos serão: Iêmen x Paquistão, Timor Leste x Mongólia, Camboja x Macau e Taiwan x Brunei.

Os duelos de volta dessas séries estão marcados para 17 de março. Os vencedores desses confrontos vão se garantir na etapa seguinte da Eliminatórias Asiáticas, envolvendo 40 seleções, que serão divididas em oito grupos de cinco grupos cada e que começarão a ser disputados em junho.

A Fifa marcou para 25 de julho, em São Petersburgo, na Rússia, o sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo, mesmo após o início do torneio classificatório da Ásia e da Concacaf.