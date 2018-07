Ásia nega manipulação em partida das Eliminatórias

Em uma tentativa de controlar as especulações sobre o jogo, a entidade asiática disse que estudou o relatório produzido pela Associação de Futebol do Líbano sobre manipulação de resultados. "A AFC não tem conhecimento sobre qualquer suspeita em torno de jogos do Líbano pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014", disse, em um comunicado.

Na segunda-feira, o Líbano o defensor Ramez Dayoub, da seleção nacional, foi banido por toda a vida do futebol, enquanto outros 24 jogadores receberam suspensões de pelo menos uma temporada. As punições incluíram seis jogadores que representaram a seleção libanesa nas Eliminatórias.

As sanções reacenderam as especulações sobre o passe errado de Dayoub que resultou no gol do Catar, que venceu a partida por 1 a 0, em junho de 2012, em Beirute, o que foi descartado pela AFC.

A seleção do Líbano está na lanterna do Grupo A da quarta fase das Eliminatórias Asiáticas. Os dois primeiros colocados de cada uma das chaves, que contam com cinco equipes, se garantem na Copa do Mundo de 2014. As equipes que ficaram em terceiro vão se enfrentar para definir a seleção que disputará uma vaga no Mundial com um representante da América do Sul.