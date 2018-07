Aspirante à Liga dos Campeões, Sociedad apenas empata com o Osasuna O Real Sociedad ficou no 0 x 0 com o Osasuna neste domingo pelo Campeonato Espanhol e deu ao Valencia a chance de assumir o quarto lugar, último a garantir vaga na próxima Liga dos Campeões, no confronto entre as duas equipes em San Sebastián, no próximo final de semana.