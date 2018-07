Assaltante invade casa de parentes de Robinho em São Vicente

Um homem armado com um revólver manteve cinco pessoas reféns durante aproximadamente duas horas nesta quarta-feira dentro de uma casa em São Vicente, litoral sul de São Paulo. De acordo com a polícia, mora na residência, com o marido e dois filhos, uma tia materna do jogador Robinho, que atua pelo Santos e está no Chile, onde integra a seleção brasileira que disputa a Copa América. O jogador foi avisado. Ainda segundo os policiais, o criminoso que invadiu o imóvel não sabia que as vítimas tinham parentesco com o atleta.

O caso aconteceu na região da Vila Melo (ou Vila Cascatinha), na esquina das ruas Cidade de Guarujá e Senador César Lacerda de Vergueiro. Por volta de 8h, Isaac Ferreira Gomes, de 27 anos, rendeu um casal que estava na garagem da casa e entrou no imóvel. A polícia informou que o portão da garagem estava aberto porque um dos moradores, acompanhado pela namorada, tentava ligar o carro para sair da casa. Um vizinho testemunhou a ação e acionou a Polícia Militar, que enviou ao menos sete viaturas ao local, além da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas).

O quarteirão permaneceu cercado durante a ação da polícia e, por precaução, cerca de 40 alunos de uma escola próxima foram retirados das salas de aula. Durante a negociação, feita por meio de telefone celular, o assaltante aparecia em uma das janelas e apontava o revólver em direção aos policiais. Logo após 9h30, uma jovem foi liberada e, aproximadamente dez minutos depois, Isaac Gomes, se rendeu após soltar o restante da família. Não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia, o invasor tem duas passagens por outros crimes e cumpria pena na Penitenciária Doutor Augusto César Salgado, na cidade de Tremembé, também em São Paulo, mas estava foragido. Também foi presa no local Jaqueline Campos Nascimento, de 21 anos. De acordo com informações da polícia, ela foi reconhecida pelas vítimas como comparsa do assaltante e estaria junto com ele no momento da invasão.

Por exigência do sequestrador, a mulher detida chegou a ajudar os policias durante a negociação. Os telefones celulares do casal preso foram apreendidos e serão usados para esclarecer os fatos.

SEQUESTRO

Em 2004, a mãe de Robinho, Marina da Silva Souza, ficou 41 dias em poder de sequestradores. No dia 6 de novembro daquele ano, dois criminosos invadiram a casa onde a vítima participava de uma festa, na altura do número 126 da Rua Aléssio Messiano, no bairro da Vila São Jorge, em Praia Grande, também no litoral paulista, e levaram a mãe do jogador para um cativeiro. Ela foi libertada no dia 12 de dezembro, após pagamento de resgate, na região de Perus, zona norte da capital paulista.