Assaltantes roubam 135 mil figurinhas da Copa em Santo André

SÃO PAULO - Cinco homens armados roubaram na noite de quarta-feira, 21, 135 mil figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2010 dentro da distribuidora Treelog, no bairro Casa Branca, em Santo André, no ABC paulista.

Por volta das 23h30, o grupo invadiu a distribuidora e rendeu 30 funcionários que estavam no local. A Treelog informou que ninguém ficou ferido. O bando levou 135 caixas da empresa, cada um com mil figurinhas.

A ação durou cerca de 30 minutos. Na fuga, os assaltantes levaram o veículo de um cliente que já foi localizado pela polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um funcionário de 61 anos informou que os assaltantes levaram também objetos dos funcionários, entre eles aparelhos celulares.

Cada envelope com cinco figurinhas custa R$ 0,75 nas bancas. Segundo o Sindicato de Bancas de Revistas e Jornais de São Paulo, o volume seria suficiente para abastecer 50 pontos de venda.

Apesar não ser uma novidade, o álbum do Mundial tem feito grande sucesso no Brasil e tanto colecionadores como donos de bancas reclamam da falta de figurinhas no mercado. Nesta semana, a Panini admitiu que não esperava que a demanda fosse tão alta.

(Com Efe)