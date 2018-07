Assediado, Marcelo Bielsa virá ao Brasil para conhecer o Santos

SANTOS - O argentino Marcelo Bielsa deverá chegar ao Brasil ainda nesta semana para conhecer o Santos, clube que está interessado em contratá-lo. O treinador que saber detalhes do time paulista antes de iniciar uma negociação com a diretoria da equipe, que vem sendo dirigida interinamente por Claudinei Oliveira após a demissão de Muricy Ramalho.

Sem clube, Bielsa quer tomar conhecimento sobre o projeto da diretoria do Santos para que ele possa definir se inicia negociações com a direção. O treinador argentino deseja saber quais investimentos o Santos pode realizar, qual estrutura estará à sua disposição e como se desenvolve o trabalho nas categorias de base do time.

A partir disso, as negociações de Bielsa com o Santos podem evoluir. A pedida inicial de Bielsa havia sido de R$ 11 milhões (4 milhões de euros). Depois disso, Pedro Luiz Nunes Conceição, membro do comitê de gestão do clube, viajou para a Espanha, onde se encontrou com o treinador e fez uma contraproposta.

Bielsa deixou recentemente o comando do Athletic Bilbao após o presidente do clube espanhol, Josu Urrutia, decidir não renovar o seu contrato, após ficar duas temporadas no cargo. Na primeira, ele teve enorme sucesso, ao chegar à final da Copa do Rei e da Liga Europa - perdeu ambas, respectivamente para Barcelona e Atlético de Madrid. Já na segunda, o time foi muito mal e ficou apenas em 12º lugar no Campeonato Espanhol.

Com fama internacional, incluindo passagens pelas seleções de Argentina, que dirigiu na Copa do Mundo de 2002, e do Chile, comandada por ele na Copa de 2010, Bielsa fez sucesso no futebol argentino nas suas passagens por Newell''s Old Boys e Vélez Sarsfield.

Bielsa é o grande desejo do Santos para substituir Muricy, demitido no dia 31 de maio. O time faz um início de Campeonato Brasileiro ruim, com apenas dois pontos somados em quatro rodadas. Nesta quarta-feira, o time vai receber o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, pela quinta rodada, tentando deixar a lanterna da competição.