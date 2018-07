Assediado, Vidal só decidirá futuro após as férias Em alta no mercado europeu, por causa da ótima temporada na Juventus e da boa campanha da seleção chilena na Copa do Mundo, o meio-campista Arturo Vidal avisou que só vai decidir seu futuro após aproveitar as férias. Segundo a imprensa europeia, clubes como Real Madrid e Manchester United estariam tentando tirá-lo da Itália.