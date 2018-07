Assembleia derruba isenção e Monaco terá de pagar super imposto francês

MÔNACO - A Assembleia Nacional francesa derrubou, na noite de quinta-feira, a isenção que livrava o Monaco de pagar um vultoso imposto sobre altos salários de jogadores. A equipe tem sede no homônimo principado encravado no sul da França, mas, apesar de estar em um país independente e de não se enquadrar no regime tributário francês, disputa o campeonato de futebol da França.

O imposto "será recolhido pela Liga Francesa em nome do Estado", explicou o deputado Annick Girardin, autor da emenda. A alíquota tributária de 75% foi inicialmente imposta a indivíduos que ganham mais de 1 milhão de euros (1,38 milhão de dólares) por ano, mas, após protestos de altos executivos e de personalidades como o ator Gerard Depardieu, o governo alterou a lei e determinou que o pagamento do imposto cabe às empresas contratantes.

O imposto se aplica aos rendimentos que superem 1 milhão de euros, mas há um teto de 5 por cento do faturamento da empresa. Os clubes preveem que o novo imposto acrescentará 20 milhões de euros à sua carga tributária, embora o faturamento do Monaco não deva ser astronômico. Em 2011/12, quando disputou a segunda divisão francesa, o Monaco faturou apenas 21 milhões de euros. Para efeito de comparação, o PSG deve faturar 400 milhões neste ano.