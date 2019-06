Assessor de Neymar diz que agiu a pedido do jogador em vídeo divulgado

Alex Bernardo, um dos assessores de Neymar e que, de acordo com as informações que o atacante deu quando depôs na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro, teria sido o responsável pela publicação de um vídeo com imagens de nudez da modelo Najila Trindade de Souza, afirmou nesta sexta-feira em seu depoimento que agiu a mando do jogador do Paris Saint-Germain. As informações são do portal UOL.

No depoimento, que também foi na DRCI, que fica na Cidade da Polícia, zona norte do Rio, Alex Bernardo confirmou ter sido o responsável pela divulgação do material na internet, mas negou ter editado o vídeo. Ele alegou que postou o material a pedido do próprio Neymar.

O assessor de Neymar conversou por 1h30 com o delegado Pablo Sartori, titular da DRCI. Ele compareceu à delegacia ao lado da advogada Maíra Fernandes, que é uma das responsáveis pela defesa do jogador do Paris Saint-Germain e ontem esteve em São Paulo acompanhando o depoimento do atleta. Alex Bernardo deixou a delegacia sem conversar com a imprensa. “Ninguém vai falar nada, o inquérito é sigiloso”, disse a advogada na saída.

Em seu depoimento, Neymar afirmou que não foi ele o responsável pela exposição do vídeo com as imagens de Najila e disse apenas que ele é o autor do vídeo na qual se defende da acusação de estupro. O delegado tem 30 dias, a contar da data de abertura do inquérito, para encaminhar o caso. Sartori ainda quer ouvir algumas respostas de Najila, mas ela não precisará ir até a delegacia no Rio – poderá responder às perguntas em São Paulo.