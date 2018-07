Assessor diz que Kaká sonha em morar e jogar nos Estados Unidos

NOVA YORK - O meia Kaká está em baixa no Real Madrid e a possibilidade de ele deixar o clube nesta janela para transferência parece cada vez maior. Seu nome aparece em diversas especulações, incluindo uma possível negociação com o futebol norte-americano. Nesta quarta-feira, o assessor do jogador confirmou que ele pode ir para os Estados Unidos.

"Nós não falamos sobre negociações, nem se é boato ou não. O que podemos dizer agora é que o Kaká tem o sonho de viver nos Estados Unidos e jogar na MLS (Major League Soccer, liga de futebol do país)", declarou Diogo Kotscho ao jornal New York Post. "Se não for agora, no futuro provavelmente ele vai jogar na MLS", completou.

Além do futebol norte-americano, Milan e Paris Saint-Germain apareceram na imprensa europeia como possíveis destinos para o meia. No entanto, o clube italiano já descartou a possibilidade de repatriar Kaká, enquanto o time francês não confirmou ter entrado em negociação pelo atleta.

Caso venha a jogar nos Estados Unidos, o brasileiro dará mostras de que está em estágio final de sua carreira. Aos 30 anos, ele seguiria o passo de diversos astros que foram atuar no futebol norte-americano nos últimos anos como profissionais, como Lothar Matthaus e Hristo Stoichkov, na década de 1990, e David Beckham e Thierry Henry, atualmente.