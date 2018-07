Assessor promete reforços se Flu seguir na Libertadores O assessor da presidência do Fluminense, Mário Bittencourt, condicionou nesta sexta-feira a contratação de reforços com a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores - missão nada fácil, ainda mais depois da derrota para o Nacional, por 2 a 0, na última quarta-feira.