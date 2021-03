Assim como na ida, jogo de volta entre Liverpool e RB Leipzig será em Budapeste

A Uefa anunciou nesta quinta-feira que a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e RB Leipzig, marcada para a próxima quarta, será disputada na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, assim como a rodada de ida, devido às restrições de deslocamentos causadas pela pandemia do novo coronavírus.

"A Uefa confirma oficialmente que o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Liverpool e RB Leipzig será disputado na Puskas Arena, em Budapeste", afirmou a entidade em um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira.

Se a partida fosse no estádio Anfield Road, em Liverpool, na Inglaterra, o RB Leipzig, que perdeu por 2 a 0 na ida, teria de cumprir uma rígida quarentena de 10 dias em seu retorno, conforme as diretrizes do governo da Alemanha para conter a propagação da variante britânica da covid-19.

As regras de restrições em relação às viagens internacionais serão revistas pelo governo alemão nesta sexta-feira. No entanto, Liverpool só seria palco da partida caso os protocolos sejam flexibilizados. Apesar disso, a utilização de campos neutros vêm sendo utilizados tanto na Liga dos Campeões quanto na Liga Europa.