Assista aos gols da final da Copa São Paulo de 1984, vencida pelo Santos

SÃO PAULO - No dia 22 de janeiro de 1984, Corinthians e Santos entraram no gramado do Canindé para disputar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, o time santista conquistou seu primeiro título da competição ao fazer 2 a 1, com um gol no último minuto, marcado pelo zagueiro Flávio. No primeiro tempo, o atacante santista Gérson abriu o placar aos 18 minutos. Rogério empatou aos 32.

Neste sábado, os clubes voltam a se enfrentar em uma decisão da Copa São Paulo. A partida será disputada no Pacaembu, às 10h. O Santos busca o terceiro título do torneio. Já o Corinthians luta pela nona conquista.