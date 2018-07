Assistente de Ancelotti é confirmado como técnico do Swansea

Após seis temporadas na elite do Campeonato Inglês, o Swansea corre sério risco de ser rebaixado, tanto que ocupa a última colocação do torneio. Em busca de recuperação, em setembro demitiu o italiano Francesco Guidolin e contratou o norte-americano Bob Bradley. O ex-técnico da seleção dos EUA, porém, não ficou nem três meses no cargo e foi dispensado após oito partidas, apenas.

Agora, o Swansea indica que confia em Clement, tanto que assinou com ele um contrato até o fim da temporada 2018/19. O inglês tem apenas oito meses de experiência como treinador, período em que trabalhou no Derby County, da segunda divisão inglesa, no começo da temporada passada.

Depois disso, Clement se juntou a Carlo Ancelotti no Bayern, reeditando parceria antiga. Os dois já haviam trabalhado juntos no Chelsea, no PSG e no Real Madrid. Com 12 pontos, o Swansea entra em campo ainda nesta terça, em casa, contra o Crystal Palace, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, quatro pontos à sua frente.