Associação de Futebol da Inglaterra veta mudança de nome do Hull City

LONDRES - A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) confirmou nesta quarta-feira o veto à mudança de nome do Hull City. O clube da primeira divisão do país tentava passar a se chamar Hull Tigers, mas a entidade não viu com bons olhos a possibilidade e garantiu que não haverá nenhuma alteração.

O dono do clube, o magnata egípcio Assem Allam, chegou a ameaçar deixar o comando do Hull caso seu pedido não fosse atendido. Ele acreditava que a mudança de nome atrairia investidores, além de impulsionar o marketing da equipe. Mas nesta quarta, 63,5% do conselho da FA votou contra a alteração, encerrando o assunto.

Há cerca de 20 dias, a FA já havia anunciado que recomendaria a seus conselheiros que rejeitassem a mudança, depois de uma "consulta com partes interessadas de dentro e fora do jogo". A decisão deve agradar os torcedores do Hull City, que mostraram insatisfação com a proposta de Assem Allam. Parte da torcida organizou protestos durante partidas da equipe e exaltou a tradição de 109 anos do clube.