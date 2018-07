Uruguai denuncia Jara à Conmebol por ato contra Cavani

Durante o jogo de quarta-feira, Cavani foi expulso por dar um leve toque no rosto de Jara. Minutos depois, imagens de televisão mostraram que o chileno colocou o dedo no traseiro do rival, o que provocou a sua reação.

"O Conselho Executivo da AUF decidiu iniciar a defesa do jogador Edinson Cavani", disse o órgão em um comunicado. "Como primeiro passo, relatou à Unidade Disciplinar da Conmebol os fatos produzidos pelo jogador Gonzalo Jara".

O Chile, que sedia a Copa América, venceu por 1 x 0 e foi à semifinal do torneio continental pela primeira vez desde 1999.