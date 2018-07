Associação ajudará médica afastada do Chelsea após polêmica

A Associação dos Médicos do Futebol, órgão que representa os médicos do futebol inglês, divulgou nesta quarta-feira um comunicado em que se declara "extremamente desapontada" com a saída de Eva Carneiro do Chelsea, depois dela perder o status de principal médica do clube londrino.

Em agosto, no empate por 2 a 2 entre Chelsea e Swansea, Eva foi criticada pelo técnico José Mourinho. O português acusou a médica de ser "ingênua", depois que ela entrou em campo para atender Eden Hazard, logo depois do time ficar com apenas dez jogadores em campo após a expulsão do goleiro Thibaut Courtois.

Em função disso, Hazard precisou deixar o campo, o que levou o Chelsea a ficar momentaneamente com apenas nove atletas. Depois, Eva acabou sendo rebaixada de função no clube londrino e deixou de acompanhar e trabalhar nos treinamentos e nas partidas, como acontecia anteriormente.

Na última terça-feira, Eva Carneiro saiu do Chelsea, mas o polêmico caso parece ainda não ter chegado ao fim. Em seu comunicado, a associação disse não ter tido condições de "negociar uma saída satisfatória" com o Chelsea, além de ter declarado que "o clube e os advogados de Eva devem discutir as questões futuras".

Assim, a associação deixou claro que vai amparar a médica em ações contra o Chelsea e Mourinho, que ainda pode receber uma punição da Associação de Futebol da Inglaterra por ter empregado uma linguagem considerada abusiva.