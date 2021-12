Associados do Coritiba votam a favor da autorização para a constituição da SAF

Os associados do Coritiba, que participaram da votação, nesta quinta-feira, concederam autorização ao Conselho Administrativo do clube para a constituição de uma nova sociedade, nos moldes da Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A votação foi online, através do site oficial do clube das 10h às 14 horas.

De um Colégio Eleitoral com 11.335 associados, 4.099 votaram, dos quais 3.902 apontaram 'sim' para a autorização, enquanto 185 votos foram para o 'não'. Votos 'brancos' foram apenas cinco e os 'nulos' somaram sete.

"Desta forma, foi declarado resultado FAVORÁVEL para a concessão de autorização ao Conselho Administrativo do Clube para a constituição de uma NOVA SOCIEDADE, nos moldes da Sociedade Anônima de Futebol - SAF, atentando para os limites impostos pela legislação específica que trata a matéria e para que seja delegado ao Conselho Administrativo a forma e a estrutura de referida constituição, observando as recomendações do parecer da Comissão Legislativa do Conselho Deliberativo", escreveu o clube em seu site.

Com a aprovação, o Coritiba adotará três passos: tratamento e a quitação da dívida, estrutura de gestão de excelência e governança coorporativa. Internamente, a direção não acredita em conseguir um investidor antes de 2023.

No último mês, a direção do Coritiba revelou a necessidade de alterar a forma de dirigir o clube. "É o único caminho para poder colocar o Coritiba em um outro patamar", disse o presidente Juarez Moraes e Silva, .

Atualmente, a maioria dos times de futebol são caracterizados como entidades sem fins lucrativos. A Sociedade Anônima do Futebol vai possibilitar a transição para o modelo de clube-empresa.

No final desta temporada, Cuiabá e Cruzeiro se transformaram em SAF. Outros clubes, como Botafogo e Vasco, também estão nos trâmites para fazer o novo CNPJ e, assim, se tornarem empresas.