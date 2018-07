Assou-Ekotto é suspenso por elogiar gesto de Anelka O lateral Benoit Assou-Ekotto, do Tottenham, foi suspenso por três jogos nesta sexta-feira por escrever uma mensagem no Twitter em apoio a Nicolas Anelka pela polêmica comemoração de um gol do atacante durante uma partida do Campeonato Inglês na última temporada.