'Assumo meu erro', diz são-paulino Reinaldo após vitória santista Os jogadores do São Paulo reconheceram a partida ruim da equipe na derrota para o Santos por 3 a 0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira. Com a derrota, a equipe se mantém no G4, mas terá de torcer contra o Flamengo, que enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira. "Ninguém foi bem nesse jogo", resumiu o lateral Bruno, que teve muitas dificuldades para marcar os atacantes santistas.